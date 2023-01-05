陳美鳳出席珠寶代言記者會，性感美豔逼人。（MIRROR皇宣緣提供）

陳美鳳出席珠寶代言記者會，性感美豔逼人。（MIRROR皇宣緣提供）

陳美鳳出席珠寶代言記者會，性感美豔逼人。（MIRROR皇宣緣提供）

「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳5日身穿一襲大蝴蝶結設計的黑色超低胸晚禮服，以年度代言人身分，出席MIRROR皇宣緣代言記者會，大秀超「胸」好身材。對於近日小甜甜與宋逸民藝起發光協會之間的紛爭，以及小甜甜自爆遭老公家暴，事件甚至還燒到白家綺、吳東諺夫妻身上，身為長輩的她被問及此事時坦言不清楚事件全貌，「我們都不是當事人，家家有本難念的經，很難了解家務事」。

陳美鳳說，朋友之間會聽你傾訴、給你想法，多數勸和不勸離，但當事人可能又有不同想法，相信雙方都是好意，都是希望把這事在不要太傷到彼此情況能做好它，「我想她（小甜甜）曾經那麼渴望被愛，想擁有一個家庭，很多事情若真的碰到，就去面對它，其實就這樣，就不宜說太多了，也不必對外交代太多。」

如何看待家暴一事？她沉思後說：「是真的比較不好，再怎麼樣都曾經相愛過，男生的力道跟女生不一樣，我是覺得可以動口不動手，不管怎麼還是要回歸曾經相愛。在我看來，不管是小甜甜或教會，看到他們很努力，有很多熱忱、共同理念與愛才會聚在一起，只是藝人比較辛苦，有點事情大家都會關注」。

同門師妹白家綺與老公吳東諺被點名阻止小甜甜驗傷報案，從公親變事主，陳美鳳也感嘆「這就是比較不捨的地方啦」，分析可能教會希望大家一起分攤酸甜苦辣、辛苦喜悅，碰到事情也希望這樣， 「相信他們的好意是想要傾聽，出發點是好的，但小甜甜可能是當事者 ，痛苦可能比別人說的痛還痛吧！」

她認為就努力把自己的事情做好，有些事情就讓它淡化，並強調雙方都是同樣很努力在工作的人，一路走來都不容易，不能否決他們先前的努力，希望大家多給事件當事者一些疼愛和時間，有些事讓時間慢慢明朗化，等事情過了，讓他們再成長。至於宋逸民，陳美鳳則坦言不熟。

談到信仰，陳美鳳說，她從小都跟著媽媽四處拜拜，沒想到媽媽在70多歲時突然說要唱詩歌給她聽、改信基督教，「如果氛圍是開心的，能跟教友分享喜悅就不會無聊，我也鼓勵她啊，任何信仰都是有心靈寄託，都很好，她之前拜拜很多年也很開心。」她透露家裡很有趣，有阿彌陀佛也有阿門，有十字架也有觀世音菩薩，「都是愛為出發點，要包容疼惜。只要抱著滿滿的愛跟大家分享，可以分享到不同的鼓勵與愛，任何宗教信仰都尊重」。

陳美鳳今出席活動，胸口佩戴上鑲美鑽扣頭的紫羅蘭冰透翡翠大串珠，手上同時戴了一只同種色的超大紫翡鑽石戒指。對於昂貴首飾，陳美鳳表示沒有遺失過，倒是出國時很常弄丟保溫瓶，還在轉機時遺失過一件限量版外套，最離譜的莫過於在飛機上掉了一件黑色胸罩，還被航空公司寄回來，至今想起來還是令她哭笑不得，慶幸剛好是蕾絲不是阿嬤內衣。

陳美鳳姐表示，過去20多年她只代言過一家造型金飾，許多珠寶品牌找她代言她都婉拒了，總覺得常演辛苦媽媽的自己不夠貴氣，「以前我總覺應該是冰冰姐比較像貴婦，她的手肉肉的，當主持人更適合配戴珠寶，而且當時的翡翠又綠又大，我經常拍戲，不適合配戴。」但她現在想法改變、敢代言了，「現在的珠寶設計愈來愈年輕化又時尚，不一定是成熟的人才能配戴珠寶，只要穿得漂亮、時尚、年輕化就可以配戴，更何況年輕人也愛配戴、也會收藏。」

2023年新年新希望，談及新年工作計畫，陳美鳳開心表示，她的藍寶石歌廳秀去年在高雄造成大轟動，今年4月就要移師台北的北流藝術中心演出，農曆春節及二、三月她都要忙著籌備，除夕到大年初四前家人，之後就要飛去日本旅遊，與藍心湄及藍媽媽等人在東京會合，再一起去大阪京都。

至於2月14日西洋情人節，會建議大家買什麼樣的珠寶送給家人或情人？她笑說：「送珠寶不一定要貴重，心意才重要，一定要挑對方喜歡的款式，所以用心理解對方，讓對方的內心有感覺、有感動，這樣才是最好的選擇方式。」強調感覺好加上感動，就是無價之寶！

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