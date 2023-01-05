家事不是一個人的事！一位人妻抱怨，她與老公結婚即將滿12年，但老公只會在假日掃地、拖地，其他的家事一概能不碰就不碰，導致她每天下班回家看到廚房裡堆滿待洗碗盤就火大，忍不住怒轟對方是「豬隊友」。

人妻抱怨老公只會在假日掃地、拖地，其他的家事一概能不碰就不碰。(翻攝臉書毒菇九賤婆媳討論區)

一名女網友在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文抱怨，她剛結婚時住在婆家，體驗了傳統家庭的生活，卻也因為當時還年經跟家裡起衝突，於是選擇跟老公搬出來住，「目前已經7年多在外租房，或許是一開始沒把家裡的家務調配好，豬隊友就只在假日時會掃地拖地，其餘的家務事一概能不碰就不動手！」。

原PO表示，她與老公2個人都有上班，一起分擔家裡開銷，但她每天下班回家看到廚房裡堆積如山的待洗碗盤就一把火，2人也為了這件事不只吵架還冷戰過不少回，「因為他在原生家庭就是如此，所以搬出來換湯不換藥，我一直在想還有辦法繼續這樣的日子嗎？已經結婚即將滿12年，往後還是這樣的日子嗎？」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「有考慮買洗碗機嗎？」、「洗碗機+1，另加掃地機器人」、「還好不是住婆家，洗一家子的碗，花錢買台洗碗機，就解決了…」、「一台洗碗機會解救你的世界」、「免洗餐具，大家都不用煩惱了」、「我家都我老公在洗，因為我跟他說公洗發財」。