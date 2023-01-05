檢調獲報，跨足觀光餐飲業的上櫃公司寶得利股份有限公司，被稱為「購物站天后」的集團總裁張雅琍涉嫌結合股市炒手，在2017年到2019年間，分2波炒作自家股票，分別獲利上千萬元，涉嫌《證交法》操縱股價等罪嫌，台北地檢署5日指揮調查局兵分12路搜索張女12人到案。

寶得利前身是從事印刷電路板製造的「祥裕電子股份有限公司」，2012年10月經營權移轉，2013年更名為「寶得利國際股份有限公司」，營業項目為鑽石、台灣玉石及珊瑚飾品等產品買賣，主要銷售旅行社接待國外來台之觀光團體旅客，集團總裁張雅琍被寶得利官網介紹為「購物站天后」。

檢調獲報，2017年到2019年間，張雅琍疑似與外部金主合作，找股市作手分2波段炒作自家公司股票，涉嫌《證券交易法》的操縱股價罪，北檢今指揮調查局調查局台北市調處搜索12處，並約談張女及公司主管員工、金主、炒手12人到案。