中國信託商業銀行攜手台灣三井不動產，推出「中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡」，主打「獨享天天卡友日」、「日系品牌首來臺」及「親子同遊真便利」三大亮點，卡友於「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」購物中心刷卡購買指定品牌，天天享5％刷卡金回饋，生日當月再加碼6％中信點回饋，最高享11％回饋，另有天天免費停車2小時的專屬禮遇，發卡首年將衝刺20萬張目標。

「中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡」提供每日卡友獨享禮遇及專屬活動，館內消費指定品牌滿新臺幣999元，天天送50元刷卡金（需登錄），等同享5％刷卡金回饋。為滿足不同客群的消費需求，於館內超市、餐廳或生日當月消費，筆筆再加碼2％、4％或6％中信點回饋，例如週一料理日最高享7％回饋、週三聚餐日最高享9％回饋、於生日當月消費最高享11％回饋。

「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」購物中心集結眾多日系品牌，更首次引進日本連鎖大型超市LOPIA及中部第一家婦嬰用品連鎖店阿卡將本舖（akachan honpo），讓喜愛日本商品的卡友不用出國也能輕鬆購物。針對喜愛攜家帶眷同遊百貨商場的卡友，持「中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡」可天天免費停車2小時，親子同遊更便利。

因應海外旅遊市場轉趨熱絡，「中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡」提供海外消費最高享8％中信點回饋，卡友亦可享日本「Mitsui Shopping Park LaLaport」購物中心消費折扣、JCB卡海外交易免手續費、Mastercard卡享機場接送新臺幣199元起、Visa卡享TutorABC指定課程85折，以及海外遊學最高75折等刷卡優惠，成為卡友出國的支付工具首選。

為歡慶「中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡」上市，即日起至今（2023）年4月30日新戶申辦首刷滿新臺幣500元，即享500元刷卡金或無線手持兩用吸塵器；2023年2月28日前申辦消費滿新臺幣100元，再抽臺北東京雙人來回機票。