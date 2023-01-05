吃美食可以讓人心情愉悅，但小心吃太多加工食品，可能會導致大腦成癮。中醫師黃譯萱提到，加工食品包含添加鹽、糖等添加物，還有一種超加工食品，例如蛋糕、餅乾、玉米脆片、調理包等，多吃恐造成認知、執行功能下降、影響大腦及心血管健康。

中醫師黃譯萱在臉書粉專提到，研究人腦與腸道關係的比利時精神病學家Lukas Van Oudenhove曾表示，富含脂肪和糖類的食物能活化大腦的獎勵制度，高脂肪食品可以減緩悲傷情緒，但進食過後的罪惡感，反而會讓人陷入內疚、自我否定，形成惡性循環。

黃譯萱也提到，市面上常見的加工食品包含添加鹽、糖等添加物，或使用乾燥、殺菌等加工製程，主要為了延長食物保存、保留風味，而超加工食品的添加物更多，會加入防腐劑、甜味劑、色素、香料等，例如蛋糕、餅乾、玉米脆片、調理包、冷凍食品，期刊《JAMA Neurology》曾指出，長期吃超加工食品，可能導致認知功能、執行功能下降等，還會危害大腦與心血管健康。

英國一名醫師Dr.Chris Van Tulleken曾做實驗，將自己80%的食物換成加工食品，時間為期一個月，豈料經過一周，他就開始出現便秘、失眠、頭痛等症狀，到實驗結束後，他的體重增加6.5公斤，其中有3公斤的體脂肪，而內分泌檢查結果發現，他的飢餓素上升30%、瘦素則減少，表示大腦所發出的訊號，讓他變得更容易餓。

黃譯萱最後提醒，減重時盡量選擇原型食物，不要吃精緻與過度加工的食物，雖然這類食品很好吃，但飲食上的快感會與腦內多巴安獎勵系統產生新連結，就類似於「成癮」。建議民眾多吃原型食物或低加工食品，若想抒發情緒，可以使用其他方法，例如運動、唱歌、閱讀等。