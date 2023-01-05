為利機關拔擢優秀人才，提高政府施政效能及服務品質，考試院會今天通過修正「公務人員陞遷法」，未來公務員有酒駕及性騷擾或跟蹤騷擾等不當行為，將不能陞遷，草案近日將函請立法院審議。

考試院今天召開院會，討論「公務人員陞遷法部分條文修正草案」。考試院表示，此次修法為強化功績導向之陞遷制度，將原定「資績並重」修正為「功績原則」，各機關得視業務性質，對具有重大殊榮、工作表現及特定語言能力者，在陞任評分時酌予加分。

考試院說明，草案在促使各機關更重視公務人員之績效表現，並鼓勵公務人員積極任事，使公務人員獲得合理陞遷，以符合人與事適切配合的宗旨，並利機關拔擢優秀人才。

此外，為落實政府杜絕酒駕及性騷擾或跟蹤騷擾行為之政策意旨，此次也增訂最近1年有酒駕及性騷擾或跟蹤騷擾行為致記過一次以上者，不得辦理陞任。

過去擔任現職若不滿1年，或者請育嬰假辦理留職停薪就沒有陞遷資格，此次也放寬任現職不滿1年者，以及育嬰留職停薪者於陞任之日實際任職，均得辦理陞任。

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