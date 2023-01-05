大安區東安里農路位於高灘地上，去年底施作完工，現在路面連騎腳踏車都相當舒適安全。(施志昌服務處提供)

后里區太平里與大安區東安里高灘地，兩處因農路崎嶇或是太過狹窄影響農機具進出與農民安全！市議員施志昌向農委會水保局爭取修復，5日邀集水保局、后里區公所等單位與在地農民現場會勘。施志昌說，大安東安里農路去年底已修復完成，后里太平里農路預計在今年3月完工，兩處總經費共約650萬元。

施志昌指出，后里太平里這條農路，位於后里與外埔區忘憂谷旁交界處，是台中稻米與其他農產品重要的產地；農路關係到農機具的出入與農民進出農作的安全性。透過農委會水保局的經費，由后里區公所發包執行，農民在今年3月就可享有舒適方便的農路。

附近農民表示，因該道路不平整與狹窄，不只農機具進出不便，尤其遇到下雨天，農民進出維谷並時常在農路上跌倒，出入相當危險；特向施志昌議員求助，希望可以將農路修復。感謝地方民代為農民安全與地方的發展，向中央爭取預算，未來可提供農民一條進出安全的農路可通行。

后里區公所指出，此段農路修復長度約1.5公里，原道路約只有三米寬，為方便農機具與農民進出拓寬約4.3米，並設有休憩區總經費約500萬；農路旁就是有「外埔金城武樹」之稱的老樹佇立在旁，闢建休憩區，不遠處就是外埔忘憂谷的自行車道，未來農路能結合自行車道發展地方觀光。

施志昌強調，大安東安里農路就位於高灘地，里長與農民反映路面相當不平整，農機具進出整路都在彈跳相當危險。去年向水保局爭取經費約150萬元，此段農路長度約300多公尺，感謝中央支持，由大安區公所發包施作於去年底完工，現在路面連騎腳踏車都相當舒適安全。