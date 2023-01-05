大陸各地陸續進入「兩會」時間，截至4日，在24座兆級(人民幣，下同)GDP城市中，已有濟南、青島、長沙、合肥、鄭州及福州等公布了今年國內生產總值（GDP）的增長目標，在5.5％至7％之間。

其中，濟南2023年預期GDP增長目標5.5％以上，青島為5.5％左右，福州、合肥分別為6.5％左右和6.5％以上，鄭州、長沙為7％。除濟南GDP增速目標與上年持平外，其餘5座城市2023年GDP增速目標較上年均有所下調。

2022年各地區公布的GDP總量來看，濟南、合肥預計超過1.2兆元，東莞預計超1.1兆元，青島預計突破1.5兆元。

數據顯示，2022年地區生產總值總量，濟南預計超過1.2兆元，青島預計突破1.5兆元，合肥預計突破1.2兆，東莞預計超1.1兆元；至於2022年GDP增速，長沙預計增長4.8％，合肥預計增長3.6％左右，福州預計增長5.2％以上，均低於三座城市相應的2023年GDP增長目標。

上述城市中有部分還公布2023年投資和消費的增長目標。鄭州、合肥將2023年固定資產投資增長目標定在10％及以上，其中，鄭州為15％，合肥為10％左右，均高於去年目標。長沙、濟南、青島、福州2023年固定資產投資增長目標定在6％至7％，其中，長沙為7％以上，濟南為6.5％左右，青島為6％左右，福州為6％，均低於去年目標。

不過，復甦仍是2023年中國經濟的主旋律，相較於2022年GDP實際表現，2023年的目標仍樂觀。