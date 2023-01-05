外界預期大陸第一季的消費和房地產市場仍將維持偏弱態勢，因此地方政府已著手衝刺基礎建設投資，望推動經濟盡快回升。據陸媒統計，3日當天，就有四川、安徽、上海等六個省市舉行重大項目集中開工儀式，總投資金額超過1.5兆元（人民幣，下同）。分析師評估，大陸全年的基建投資增速可能在6％至7％左右。

界面新聞報導，地方不斷開工重大項目，顯示穩增長的意願強烈。報導稱，從投資項目看，除基礎設施、民生與社會事業領域等傳統基建項目外，也包括推動經濟轉型和引領高質量發展的戰略新興產業。

據四川新聞網，四川省委、省政府3日組織全省第一季度重大項目現場推進活動，推進項目共423個、總投資7483.7億元，涉及能源、交通、水利、現代產業、教育衛生、城市更新等領域。

同日，安徽省第一季度投資和重點項目工作推進會在合肥舉行。第一季度安徽省開工項目共1017個，總投資7069.1億元，年度計劃投資1956.7億元，涉及製造業、基礎設施、民生工程等多個行業領域，其中製造業項目投資額佔總投資額70.8％。

東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青表示，受諸多因素影響，第一季度仍會處於疫情感染高發期，消費還要經歷一段低迷，加上外需出現放緩趨勢，房地產行業延續築底狀態，第一季度末之前穩增長政策要保持一定強度，其中增加投資、特別是推動基建投資保持較高成長水準，就成為當前主要的政策切入點。

報導稱，從大陸政府最近的一系列表態來看，穩投資依然是2023年經濟工作的重點。分析師表示，在專項債和政策性開發性金融工具的支持下，今年基建投資增速仍將保持在較高水準。

據界面新聞統計，截至4日中午，已有17個省份和計劃單列市公佈了第一季度或1月的專項債發行計劃，發行總額達到7865億元，其中，1月發行額達3151億元。

財信研究院副院長伍超明表示，2023年專項債仍將保持一定力度，對基建投資形成支撐。同時，政策性金融工具有望進一步擴大，重點用於補充包括新型基礎設施在內的重大項目資本金，全年來看，基建投資增速可能在6％至7％左右。