台灣好樣協會理事長張方寧（中）和新北市社會局主任秘書黃逢明一起將年菜送給家戶。（新北市社會局提供）

社團法人台灣好樣社會關懷協會響應新北市好日子愛心大平台，捐贈500組年菜，包含人蔘雞、萬巒豬腳及佛跳牆以及2組爆米花等，每組市值近2千元。協會理事長張方寧表示，受疫情影響，底層民眾生活艱辛，希望豐富的年菜增加除夕圍爐的年節氣氛，爆米花可以讓小朋友解饞。

捐贈儀式5日下午在土城社福中心進行，一位前來領取年菜的陳媽媽在旁等候，她在離婚後撫養3名子女，後來又與現任男友生下1女，還要照顧他與前妻生的3名小孩，男友從事電機工作，收入有限，社工幫她申請低收入戶，每個月補助每位弱勢兒少3千元，還時常提供實物銀行物資和待用餐券等。

張方寧和協會常務理事張淑貞聽到她一打七的故事，忍不住難過起來。陳媽媽接過年菜，也似乎淚水盈眶。張方寧說，協會以關懷社會弱勢、協助偏鄉教育、推廣文化藝術為宗旨，在疫情期間，集結社友們的愛心媒合防疫物資提供給市府，考量年關將屆，社友再集資購買年菜，而且每樣年菜都精挑細選，也都由社友親自打包，希望將溫暖傳遞給家戶。

社會局主任秘書黃逢明表示，台灣好樣關懷協會自成立以來便與新北市合作，除捐贈防疫物資外，也募集了2輛社福專車，其中1輛就是提供給土城社福中心使用。此次所受贈的年菜將會透過14個社福中心，協助發送給29區弱勢家戶。

黃逢明也提到，新北市好日子愛心大平台自2019年6月開辦至今，獲得社會各界響應，截至去年11月底共獲物資巿值及善款達40億721萬9928元，造福超過3600萬人次。