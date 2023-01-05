一位台北準新娘近日抱怨，在高雄的男友家婚宴想辦流水席，但她認為辦桌是鄉下文化，跟路邊攤一樣衛生堪憂，打包食材的習慣也很丟臉，覺得婚宴辦流水席不能看。貼文一出引發網友砲轟，一名自稱準新郎妹妹的網友也分享內幕，宴客錢全由男方家支付、不收禮金。沒想到原PO竟再度出面，嗆聲「難道陳若儀、林志玲、林依晨出嫁時會辦在流水席場合？」

原PO日前在臉書社團「匿名2公社」發文表示，和男友因為婚宴方式鬧得不開心，「我想問都2023年了，現在的鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？」，曾任多年里長的男友家爸爸想要辦桌，但流水席跟路邊攤一樣衛生堪憂，有吃又有拿的打包文化是鄉下人才有的習慣，還提到自己從小在美國生活；不過自稱準新郎妹妹的網友打臉，所有宴客錢都是準新郎爸爸出錢、不收禮金留給新人，原PO自稱美歸其實只是國中去玩1個月而已。

對此，原PO再度發文回應，婚後會在台北定居，「所以我不會變鄉下人OK？」又指出打包吃剩菜料回家等同吃廚餘，「鄉下人真的有窮到這種地步？」很多人說流水席好吃、CP值高，但如果要吃飽她在饗食天堂宴客就好了，「待嫁新娘不就是要美美的得到眾親友們祝福嗎？難道陳若儀、林志玲、林依晨出嫁時會辦在流水席場合？請大家用待嫁新娘心去看待一切，不要只會無盡批評！」

許多人則紛紛回應，「說得好像妳跟林志玲、林依晨的等級一樣似的…」、「妳難道真的不知道『林志玲』出嫁時，就是辦流水席，辦在台南市，當時還封街欸」、「你自比林志玲？拜託別鬧了，就你這種一直鄙視鄉下跟窮人的人，你是什麼東西敢跟他們比？」