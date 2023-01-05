教育部體育署長年致力於民俗體育扎根政策，好讓固有傳統體育永續發展與傳承，並自107學年度起辦理「各級學校民俗體育深耕計畫」，以多元策略落實民俗體育校園扎根，首重教學師資培育及教材開發，解決民俗體育專長師資及系統性影音教材不足現況。

「各級學校民俗體育深耕計畫」，以多元策略落實民俗體育校園扎根，首重教學師資培育及教材開發，解決民俗體育專長師資及系統性影音教材不足現況，從109學年度起，邀集民俗體育青年教師拍攝教學影片教材，由淺入深親授專項技巧，現已推出戰鼓、跳繩、舞獅、競技舞龍、扯鈴及撥拉棒等6種項目共計60支影片，以創新且便利的方式深耕校園。

這項計畫輔導6名民俗體育青年教師，透過系統性建構清晰易懂且符合時勢的指導課程，已製作完成60支教學影片並公開上傳到「民俗體育深耕計畫」YouTube頻道，提供師生隨時點選學習；此外，校內非民俗體育專長教師之培育亦為計畫推展重點之一，每年規劃辦理5場次以上的研習活動，課程內容除專項技能教學、競賽規則研議與交流分享外，更聚焦運動防護、展演編排、影音剪輯與美工設計等能力建構，提高教師經營民俗體育團隊的影音技術與效能。

體育署透過「各級學校民俗體育深耕計畫」，每年度遴選36所「民俗體育扎根學校」，由專家學者輔導團到校輔導訪視，並協助安排青年教師到校指導，計畫主持人國立體育大學主任秘書王翔星表示，新北市雙溪高中舞龍隊自107學年至今已連續3年獲選，透過青年教師指導，更能完善民俗體育課程的教學內容。

王翔星補充，由於舞龍隊需要9位隊員，每位隊員的動作型態與角色均不同，因此教練很難個別指導每一節龍節位置的學生，透過本計畫拍攝之教學影片的輔助，學生在課間及課後時間可以藉由觀看影片學會每一龍節位置的技巧，並模仿影片中示範者的身段與動作，以克服訓練時間有限的問題，大大提升學校舞龍隊的技術水準，逐步成長為全國指定盃賽高中組的冠軍常勝隊伍，且於111年全民運動會躋身4強行列。