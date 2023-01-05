農曆年家戶都會進行大掃除，台東縣環保局提醒民眾，若有大型廢棄物品，請事先查詢清運服務的資訊，並配合清潔隊收運時間及地點。環保局已在各重要地點佈下稽查及攝影蒐證科技執法，一旦查獲棄置廢棄物的環境汙染行為者，即依廢棄物清理法處1200至6000元。

台東縣政府表示，每到歲末年終，家戶在大掃除的時候，往往都有大型廢棄的家具、床墊等清運處理需求，各鄉鎮市公所也為了便民，都會請清潔隊提供清運服務，民眾可以上網查詢或電洽各地清潔隊詢問相關資訊，並配合清潔隊的收運時間及地點，切勿提前搬到路旁、人行道或騎樓放置或隨意丟棄，以免影響市容觀瞻及阻礙人車通行。

環保局指出，隨意棄置廢棄物將會造成髒亂、汙染環境，甚至會引發破窗效應，廢棄物越積越多，破壞城鄉環境美觀，後續清除改善，更需付出很大的代價，為此，環保局已列管多處經常遭棄置廢棄物的地點，除加強派員稽查外，並運用縮時攝影科技執法，加強取締違法棄置廢棄物的行為。

環保局呼籲鄉親大掃除前，可上網查詢或電話洽詢各公所清潔隊提供清運居家大型廢棄物的相關資訊，並善加利用，便利又安心過好年。