趨勢科技近來陸續將可獨立成長的部門分割，繼成立車用資安新公司VicOne、工控資安TXOne後，再成立成立5G資安新公司CTOne，為企業在5G企業專網環境中各種落地應用提供最佳資訊安全解決方案。

2021年全球5G專網市場規模為13.8億美元，預計2022年至2030年將以49％的幅度爆炸性成長。5G專網架構因其專屬性與封閉性，在目前被視為最安全的無線通訊標準，但如今主流走向開放無線接取(O-RAN)架構，其開放性和敏捷性加上整體網路的雲端化、開源軟體化、IoT設備的多樣化等，使得5G環境將承受有別以往更多元型態的資安威脅，若企業所使用的資安防護技術未能及時跟上新興資通訊科技的發展步伐，勢必將放大惡意威脅入侵時對企業內部造成損害。

為因應各產業數位轉型及資通訊市場未來發展，趨勢科技成立專注於各式資通訊新興威脅研究的CTOne，將藉由整合資訊與通訊技術(IT/CT)，幫助企業5G專網建構起最佳資安防護，強化現階段企業營運普遍缺乏橫跨整合資通訊的資安營運模式與可視性，保護5G專網用戶從網路與物聯網端點裝置的安全，落實各產業環境中的5G智慧應用。

CTOne執行長黃傑笙表示，當全球電信新興通訊技術應用市場蓬勃發展，嶄新資通訊技術高速發展的同時，也意味著企業營運將暴露在諸多複雜風險中，若企業在建構5G架構時僅僅將IT思維套用在CT上，將遠遠不足以應付未來的威脅。CTOne的成立將有助於為全球企業在5G專網智慧應用環境中，預先將最後一哩的關鍵聯網安全防護納入營運藍圖，幫助企業在面臨到5G資安挑戰實戰時能夠從容不迫的應對，未來CTOne也將持續與全球夥伴展開合作與技術鏈結。

CTOne 5G資安解決方案是一套專為企業專網量身打造的聯合防禦解決方案，適用於多元垂直應用場域如智慧製造、智慧能源、智慧醫療與智慧城市等。CTOne 5G資安解決方案使用多層式混合網路資安技術，確保企業專網用戶設備(UE)與物聯網(IoT)端點裝置的安全，為5G企業專網橫跨資訊技術(IT)與通訊技術(CT)異質性網路提供無縫整合的網路安全環境，不僅消除資通訊技術之間的鴻溝，實現端對端的防護，還能減輕企業內資安管理者的管理負擔，提升企業整體成本效益。

除了5G企業專網端到端資安解決方案之外，CTOne也正著手開發開放無線接取網路(O-RAN)以及邊緣計算終端資安解決方案，協助企業與電信在未來導入相關技術時能夠免於資安危害。