「世貿年貨大展暨禮品贈品展」於1月6日至9日上午10時至下午6時在世貿一館展出，共邀請115家廠商，使用近300個攤位，今年展覽主打「五星開運年菜」和「水產海鮮超市」，熱熱鬧鬧迎兔年。過去3年，在雲林北港朝天宮媽祖鑾座駐駕庇佑下，年貨展皆如期舉辦，成為疫情期間少數均能順利開展的展覽，本屆在疫情漸趨穩定之時，開心迎來第10屆展覽。周四由外貿協會董事長黃志芳、北港朝天宮董事長及常務董事吳炳俊擔任主祭官，感謝北港媽過去的庇佑，也祈求來年的照拂。

北港朝天宮媽祖今年除了實體駐駕外，本屆首次於年貨展結合XRSPACE，帶來新台潮宮廟元宇宙，民眾可以在元宇宙體驗參拜、點光明燈、擲筊、蓋鐘與抽籤詩等獨特應用，塑造獨一無二的虛擬媽祖聖殿體驗經驗。當然每年於朝天宮攤位詢問度超高的春節限定「擲筊拿好禮」活動也強勢回歸，擲到愈多聖筊，領的開運禮愈大，歡迎大家一起同樂，炒熱年貨展現場氣氛。