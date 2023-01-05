田馥甄5日出席代言記者會。她去年9月在高雄場演唱會取消後，今天首度露面，大方分享近況，還不小心自曝去年11月時在家意外滑倒，腰椎十分不適，連翻身都有困難，甚至跌到的當下痛到淚崩，所幸赴醫院檢查時沒有骨裂，她在床上躺2周來休息，現在身體已無大礙。

她感謝朋友當時在身邊照顧相伴，剛受傷時，她沒有第一時間告訴父母，直到她回新竹老家，父母發現她戴著護腰才知道她受傷一事，也念她每次都報喜不報憂。她坦言，去年歷經演唱會取消、意外受傷後，更珍惜平凡生活，「以前覺得理所當然再自然不過的事情，身體不舒服的時候，居然是很遙不可及，現在可以開口唱歌、可以爬山、睡覺可以翻身，就覺得很感恩」。

田馥甄5日出席代言活動，大方分享近況。（羅永銘攝）

她去年演唱會取消後，幾乎都處於在休假期間，更自虧今天開始開工了，她在休息時間，趁空檔去爬山，但因為膝蓋之前有舊傷，必須小心注意膝蓋的狀況，更透露，她自從膝蓋受傷後，雙腿肌肉變得不一樣，只要長時間或是劇烈運動，就有受傷風險，「算是肌肉不協調，受傷的腿部肌肉萎縮，需要復健，每天都要做。」