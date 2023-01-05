婚宴究竟該如何辦到盡善盡美，可是一大難題。一名網友表示，包了紅包參加喜宴，上菜後卻發現「完全不值得」，好奇為何台灣人普遍不將喜宴改為buffet吃到飽。對此，其他網友笑說，「會看到賓客為蝦子打架」；不過也有人透露，自己的buffet式婚宴請了200名客人，但賓主盡歡：「只有第一輪取餐需要稍微排隊」。

原PO在PTT八卦板發文表示，常聽到有人抱怨，參加婚禮包紅包「根本沒價值」，認為花同樣的錢，倒不如去吃buffet，只要花1000多元，各種食物應有盡有。原PO表示，若新人對於婚宴形式沒有共識，乾脆直接辦buffet包場，直說：「難道結婚的新人沒聽到這種心聲嗎？」

貼文曝光後，有部分網友無法接受，認為雖然國外婚宴大多採取buffet形式，但台灣婚禮賓客間大多不熟識，「文化上普遍沒禮節，看過一窩蜂掃光食物的」、「你會看到賓客為了蝦子打架」。甚至有人透露，曾在台北吃過buffet式婚宴，「爛死了！光排隊就等很久」。

然而，也有不少網友表示認同，「我去過的幾場辦buffet都很不錯」、「反正去參加婚禮也不是真的在吃」、「大家拿著盤子改在屋子跟屋簷聊天吃東西，氣氛很讚」，還有人透露，自己buffet式婚宴請了200位賓客，只有第一輪取餐時需要稍微排隊，婚禮結束後，親友都給予正面評價。