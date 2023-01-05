南投縣竹山鎮秀林國小，以在地竹文化融入跨領域的美感教育，成果斐然，榮獲教育部藝術教育貢獻獎國小組績優學校；該校「竹樂團」也受邀在頒獎典禮開場表演。

南投縣長許淑華表示，縣內美感教育以「美感生活，藝術生根」為主題，藝術是人類對生活的感觸，加以創造並兼具美感的產物；秀林國小以「『藝』教於樂、『美』的欣賞」發展藝術教育，並結合在地竹文化，讓在地藝術得以傳承及轉化，是南投縣推動藝術教育的楷模。

秀林國小校長楊清豐校長說，該校位於竹子的故鄉竹山鎮，因此，學校融入在地竹文化，以跨領域美感教育推動課程，指導學生認識自己的家鄉，先從認識竹子的發展與演變，再進一步成長至竹樂團的演出。

秀林國小已連續數年榮獲教育部跨領域美感實驗計畫學校，並於108學年榮獲教育部「跨域美感揚帆獎」、109學年榮獲教育部「跨域美感卓越獎」，此次更獲得教育部「跨領域美感計畫典範學校」藝術教育貢獻獎佳績。

秀林國小學生以在地竹藝師製作的竹樂器，組成全縣唯一與全國少有的竹樂團，近年於音樂比賽屢創佳績，因此，樂團也屢屢獲邀演出，曾受國立台灣師範大學邀請，在「跨領域美感國際研討會」時演出；也曾參與「2019太平洋地區幼兒教育國際研討會─文化之夜」演出，深受好評。

許淑華對於藝術及美感教育十分重視，因此推動不遺餘力，她期許南投縣多元豐厚的藝文底蘊，透過教育涵養孩子的藝術美感素養，營造美感生活，共創宜居城市。