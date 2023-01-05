兔年到來，新北市樹林區公所今年維持慣例，舉行「春聯報喜賀 新歲-名師揮毫」活動，邀請書法名家現場揮毫寫書法、繪製兔年意象文字及圖畫，免費發送春聯給民眾。（樹林區公所提供）

兔年到來，新北市樹林區公所今年維持慣例，舉行「春聯報喜賀 新歲-名師揮毫」活動，邀請書法名家現場揮毫寫書法、繪製兔年意象文字及圖畫，免費發送春聯給民眾，本月7日上午9時至12時將在樹林火車站2樓大廳、本月8日上午9時至12時在山佳老人會館辦理。

樹林區公所指出，今年邀請新北市書法學會、新北市樹林美術協會及新北市樹林客家鄉親會書法名家揮毫寫春聯，無論是隸書、楷書、草書等字體都有，也結合兔年意象文字及圖畫，讓春聯更有趣，現場也準備春聯佳句讓民眾挑選，客製化年節祝福，提供民眾免費索取。

另外，活動當天也邀請樹人家商醒獅隊在樹林火車站前進行舞獅表演，現場結合家和有線電視的新春抽好禮活動，以及相關單位的廉政宣導，讓民眾拿好禮；山佳老人會館也邀請新北市文化發展協會進行舞蹈表演，首度設立手寫春聯體驗區，讓民眾體驗大師揮毫的 臨場創意。

樹林區長王坤南表示，樹林區重視年節文化活動，每年名師揮毫贈春聯活動吸引大批民眾參與，今年又多了許多相關服務，現場也落實相關防疫，讓民眾安心拿春聯，希望大家能過好年。