日本動畫《咒術迴戰》是張孝全的私心推薦片單。（Netflix提供）

Netflix於5日宣布將於今年除夕1月21日全球上線台灣犯罪懸疑電影《罪後真相》，陪全球觀眾一起燒腦迎接兔年。電影由《女朋友。男朋友》影帝張孝全、《刻在你心底的名字》陳昊森兩大男神共同領銜主演，更集結《美國女孩》方郁婷、鍾瑶等實力派演員共同飆戲。

對於即將與全球觀眾見面，張孝全興奮表示：「很開心《罪後真相》特別在除夕這一天上線與大家見面 ，這部電影從開拍前的討論，到實際拍攝，我覺得不管是在故事、演員之間的表演以及默契上都給我了很深刻的印象，是一次很棒的體驗。」

這次張孝全一改以往電影角色沉穩、內斂陰鬱形象，化身為電視名嘴新聞人，並誤打誤撞捲入兇殺案情的真相追查。突破性的演出讓他也在去年金馬獎一舉入圍最佳男主角，精湛演技備受肯定。

今年農曆春節除了《罪後真相》外，張孝全推薦觀眾可以把握假期重溫《誰是被害者》第一季，為今年即將開拍的《誰是被害者2》做複習，另外他也私心推薦兩部他個人非常喜歡的高人氣動漫《鏈鋸人》、《咒術迴戰》提供觀眾不同的片單選項。