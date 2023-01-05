許多人每天習慣喝杯咖啡提神，不過營養師張宜婷提醒，咖啡因是中樞神經的興奮劑，能暫時提神、恢復精力，但也具有成癮性，包括兒童、心血管疾病患者、長期失眠等6類人最好別碰；另外，一般健康成年人的一日上限在300毫克以下。

張宜婷在臉書粉專發文指出，攝取咖啡因後，45分鐘內就會被胃和小腸完全吸收，並分布於身體的所有器官，不過咖啡因在人體內的代謝差異極大，和年齡、肝功能、懷孕以及是否使用其他藥物有關。而成人咖啡因的半衰期（代謝掉一半的時間）大約是3～4個小時，懷孕的女性大概為9～11個小時，嬰兒或兒童的半衰期則可能大於成年人。

張宜婷表示，嬰兒及兒童最好遠離咖啡因刺激，避免太長的半衰期導致中樞神經過度興奮。此外本身有心血管疾病、心律不整、對咖啡因敏感、有腸胃狀況攝取咖啡因會不舒服、長期失眠神經緊繃者，建議避免或減少攝取含咖啡因的飲品。

若是發現自己已經有咖啡因成癮狀況，可以適度調整並記錄自身攝取的咖啡因量，慢慢減量，也可轉換飲食狀態，避免身體過度依賴咖啡因，或是突然都不喝導致身體戒斷現象。

張宜婷也提到，不只是咖啡才含有咖啡因，由於咖啡因是植物生物鹼，因此在很多植物內都可以發現，例如茶樹、咖啡樹、可可樹、瓜拿納果實、巴拉圭冬青（瑪黛茶），這些都有天然的咖啡因成分；至於人工合成的可樂、巧克力、能量飲料，也可以找到咖啡因的蹤跡。

張宜婷指出，台灣目前有建議按照紅、黃、綠等顏色標示來提醒消費者咖啡因含量，其中紅色為每杯200～300毫克或以上，黃色為100～200毫克，綠色為100毫克以下，不過這不是屬於強制標示。另外，根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，因此一天喝一杯標示「紅色」的咖啡大約就是一般健康成年人的一日上限。

最後張宜婷也提醒，骨質疏鬆患者不用擔心攝取咖啡因會讓骨鬆變嚴重，許多研究發現，每天喝一杯咖啡並不會造成大量的骨質流失，在適量飲用的情況下是不用過度擔心的，最重要的是攝取足夠的鈣質。