陳威全（右）邀好友方泂鑌合唱新歌〈我要放假！〉。（上行娛樂提供）

陳威全迎接入行20週年每月推出一首新歌，繼與三金主持天王黃子佼合唱〈加油喜事〉後，明（6日）再獻上驚喜，新單曲〈我要放假！〉邀請好友方泂鑌（阿鑌）男男對唱，分享現代人生活壓力大，唱出常常想要炸鍋的心情，字裡行間詼諧又幽默，讓大家聽了心有戚戚焉，陳威全表示：「就像最近跨完年，正式邁向農曆過年了，這段會很『慘烈』的趕工潮，來聽〈我要放假！〉減減壓，正能量告訴自己就要放大假了，再加油一下。」阿鑌補充說：「當賀歲歌來聽也可以呦。」

陳威全和方泂鑌相交多年，當年幾乎同時間從馬來西亞來台發展，兄弟倆一起玩音樂，音樂路較坎坷的陳威全常到阿鑌的宿舍「蹭床」，２個大男人同睡一張床，甚至有時候還與方氏兄弟方泂鑌、方炯嘉同擠一張床，3人行甘之如飴！雙方情誼將近20年，陳威全如今不僅成為台灣女婿，也經營唱片公司，始終沒有忘記要跟好友合唱的心願，剛好阿鑌因疫情闊別台灣3年、日前剛回到台北，陳威全開心說：「現在不唱，更待何時。」2人總算合作完成多年心願，

陳威全和方泂鑌不僅合唱更一同拍攝MV，瘦身成功的陳威全換上小2號的西裝入鏡，開心直呼「超有成就感」，他還套上游泳圈在MV裡跳舞、擠眉弄眼，自嘲「悶騷」，如今入行20年要把很多東西放下、將自己釋放出來，而阿鑌則依舊維持一貫的「冷面笑匠」形象，2人一冷一熱互動，意外成為MV亮點。