英媒最近發表文章呼籲西方國家不要把削弱中國經濟力量作為主要政策目標，在網路上引起西方的中國議題學者、專家與外交官員熱烈議論。大多數專家都同意，中國一旦出現經濟衰退，世界經濟也會受到傷害。另外有觀察人士指出，中國經濟發展的最大障礙並非西方的政策，而是自身的體制。

《美國之音》在一篇專題報導中指出，引起這場辯論的是英媒《金融時報》首席外交事務評論員吉迪恩．拉赫曼（Gideon Rachman）的評論文章，赫曼不支持西方政策制定者和評論人士希望中國的經濟惡化，因為言中國是世界經濟體系重要部分，中國一旦出現衰退，世界經濟會因此受到傷害。

拉赫曼認為，西方將對華政策的重心應該放在防止中國在軍事和貿易上威脅別國，而不是阻撓中國變得更加富裕。西方政策應該聚焦在國際環境上塑造一個世界秩序，降低中國推行侵略性政策的可能性。

布魯金斯學會中國和亞洲學者何瑞恩（Ryan Hass）對此表示贊同，他認為西方國家的挑戰是應對中國的崛起，而不是追求阻止其經濟增長這種不可能實現的目標。

倫敦政治經濟學院東亞經濟研究員畢儒博（Bill Bikales）也稱這是一篇「思考縝密且重要」的評論。他舉蒙古為例，它需要一個經濟和政治都穩定的中國，但也處在當下中國體制可能產生影響的威脅之下。

人權觀察中國部高級研究員王亞秋總體上贊同拉赫曼的論點，但也指出當中的困難之處：「一個完全被孤立的中國對世界是危險的，所以應採取的戰略應該是阻止中國利用它的經濟力量來做壞事。然而，中共會利用經濟籌碼為政治服務，如何做到防止中國以經濟力量為惡，並不是個簡單的問題。」

美國知名中國觀察人士、哥倫比亞大學國際公共事務學院兼職教授程致宇（Patrick Chovanec）表示，2018年之前，美國政策制定者關注於如何鼓勵中國經濟改革以緩解經濟風險，但2018年之後，他們關切的重點變成如何延緩中國的發展並促進其經濟穩定。

報導說，也有人認為拉赫曼的觀點沒有談到真正的重點，牛津大學中國中心研究員馬格努斯（George Magnus）認為，問題不是中國經濟增長率，而是一個列寧主義國家能否在政治上進行改革以達到更好的增長。如果它不行，那麼無論西方國家怎麼做，中國的經濟都會衰退。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)高級研究員傑拉德．迪皮波（Gerard DiPippo）表示，是否阻止中國經濟增長並不是美國當局正在研究的問題，美國當下針對的是與中國在科技方面的競爭。