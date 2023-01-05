葡萄王(1707)2022年全年度營收突破百億元大關，為103.9億元，年增6.05%；第4季營收31.2億元，季增25.38%、年增7.05%，改寫單季最佳；12月單月營收11.1億元，年增5.25%，為歷史次高。葡萄王台灣事業體表現出色，隨著中國大陸漸漸解封，上海葡萄王營運穩定復甦，2023年集團三大事業體樂觀正向，營運動能充足。

台灣葡萄王2022年12月營收年增17.07%，全年度年成長20.84%。受惠海內外代工成長強勁，近期各國陸續解封，提升免疫力素材商品市場持續擴大，益生菌需求明顯增加，挹注單月營收年增47.63%，全年業績更較前一年度成長50.72%，目前代工訂單能見度已達六個月左右。

子公司葡眾2022年12月營收年增7.35%，全年營收年增9.08%，挾著Q4產業旺季會員衝聘，加上促銷活動反映熱烈，成功改寫葡眾單月傳銷業績新高，推升全年營收超越去年佳績。新產品、新會員加上進軍馬來西亞目標將在2023年底前達成，營收成長動能值得期待。

上海葡萄王2022年12月整體消費動能雖仍受限疫情管制干擾，影響營收年減34.06%，但隨著中國大陸放寬清零政策逐步解封，整體生產規劃與出貨安排已配合人力及物流進行調整，加上後疫情時代，保健營養食品需求愈來愈旺盛，目前訂單能見度清晰，由於2023年春節較早，對於1、2月營收合併計算的表現抱持樂觀看法。