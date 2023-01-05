德國11月的出口意外地下滑；目前儘管供應鏈中斷問題正獲得緩解，但高通膨和市場不確定性，仍給德國帶來壓力。

聯邦統計局周四公布的數據顯示，德國11月出口為月減0.3%，表現低於分析師預期的成長0.2%。

11月的下降，主要是因為10月數據的修正和上調，並從原先的減少0.6%，上修到增加0.8%。

11月進口也出現月減3.3%，降幅高於預期，原先的預估為減少0.5%。

在11月，德國對最大貿易夥伴美國出口為月減1.5%，對歐盟的出口也減少0.4%。

經濟學家Alexander Krueger說，隨著中國和美國的走弱，(德國)出口動能將在一段時間維持低迷。但Krueger補充說，隨著原物料(供應)瓶頸的緩解，為樂觀者提供了一些理由。

周一公佈的PMI調查顯示，由於原物料供應情況改善，德國製造業的低迷狀況在12月有所緩解；不過需求的疲軟仍持續影響製造商。