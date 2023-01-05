台灣健康運動聯盟舉辦第1期「健康達人挑戰賽（CBHS-Challenge to Be a Health Smart）」，5日進行成果暨表揚大會，共有739人參賽，經過長達3個月的挑戰，成果相當豐碩，達頂標人數高達七成，總達標人數更有八成以上，參賽者們表示過程中逐漸養成運動習慣，而且透過APP上傳血壓與體重數據，更加關心身體健康狀況，可說是一舉數得。

台灣健康運動聯盟理事長高俊雄以身作則，報名健康達人挑戰賽，表示經過3個月後，運動行為已有改變，以往是一天進行中強度運動，但隔天休息，可能只走1千多步，而過去3個月為完成日行7千步目標，平均日行至少有8千步，比以往平均日行5千步來得多，除了多搭乘大眾運輸工具之外，在學校講課時也是盡量走動，減少坐著的機會，在新的一年會以日行1萬步為新目標。

台灣健康運動聯盟秘書長張東洋說明健康達人挑戰賽的賽程與評級方式，比賽從去年10月1日到12月31日，以團體大隊群組與個人同步進行，創新採用三項指標的達標天數計算健康達人等級，包括APP登入天數、日行7千步天數、血壓或體重測量天數。

當月三項指標皆累積至少20天，則達到頂標，且連續3個月達標，即可獲 「健康達人金獎」；高標標準是當月三項指標皆累積至少16天，且連續3個月達標，可獲「健康達人銀獎」；均標是當月三項指標累積至少12天，且連續3個月達標，可獲「健康達人銅獎」。

個人成績方面，單月達到頂標比例為74%到77%，加上高標與均標的總達標人數至少有637人，達標率超過86%。另在群組方面，有23個群組是100%達頂標，各有8個群組分別以100%達高標與均標。

達標者不僅可獲台灣健康運動聯盟證書，健盟更設立150萬元的高額獎金，其中共有512人連續三個月達頂標，獲得健康達人金獎，各獲1千元獎金，有57人以連3個月達高標，獲得健康達人銀獎，各獲750元獎金，有46人連3個月達均標，獲得健康達人銅獎，各獲500元獎金。