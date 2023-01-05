花蓮家扶為弱勢家庭募套餐，募得１千多份達標。（王志偉攝）

家扶中心每年幫弱勢家庭募集年菜，今年持續有「盲人環台為公益而跑」等單位響應，視障跑者今天跑到花蓮，捐出50套暖心年菜。花蓮家扶中心指出，今年募集年菜已達標，暖心套餐預計過年前，分送到每一戶需要的家庭。

這項計畫第4年獲台灣盲人環台為公益而跑協會、台北公益路跑扶輪社響應，環台路線抵達花蓮境內，今天頂著冷冽的寒風，跑進終點站「花蓮家扶中心」，獻上祝福。家扶主委蕭雄彰、胡毓恩、榮譽主委蕭崎昌、市長魏嘉彥等人迎接跑者。

擔任陪跑員的前台北市政府體育局長、國立體育大學教授李再立說，上月24日從台北出發，每天固定跑42公里，剩餘路程搭車抵達，預計8日回到台北，16天預計將跑600多公里。

李再立說，他全程參與，視障跑者經驗超豐富，陪跑員雖負責擔任他們的眼睛，介紹沿途景色、提醒路況等，因路程漫長，但感覺很多時候都變成「視障者帶跑」。

人稱「師傅」的視障跑者吳春成也分享，視障者受到社會很多人的關懷跟陪伴，看到別人有需求，他們也願意承擔責任，為公益募集的消息到台灣各地散播，把愛延續下去。

家扶支持家庭晨晨媽媽也出席現場，謝謝有大家溫暖關懷，讓家庭有力量面對明天，年終團聚可以一家人好好吃頓飯。

花蓮家扶中心主任施政延說，「盲人環台」為全台6個社福單位做年菜募集，花蓮家扶是其中一個受贈單位，截至今天已獲1850套年菜，順利達標。不過年節後就要開學，家扶中心每年需發放約900多萬元助學金，還有缺口，將會繼續努力募集。