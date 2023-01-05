全台最大規模的陸股原型ETF「中信中國高股息ETF（00882）」第一階段配息公告出爐！中信投信5日指出，00882每單位預估配息金額預估為0.3元，除息交易日1月17日，最後買進日為1月16日，分配收益日預計為2月20日。2022年全年配息金額為1.15元。

中信投信表示，全球資本市場動盪期間，投資人更喜歡存股標的，而中信中國高股息ETF採半年配息頻率，上次配息金額為0.85元，加上此次預估配息0.3元，總計金額預估將達1.15元，若以1月3日淨值12.17元計算，年化配息率達9.4％。且不同於台股高息ETF，中信中國高股息ETF部分股息來源屬海外所得，採最低稅負制，海外所得達100萬以上才須申報，且超過670萬元達課稅標準，也就是說，投資人除領高息之外，還有機會享稅負優勢。

根據CMoney統計，截至2022年12月30日，中信中國高股息ETF（00882）規模來到279.8億元、受益人數達12.9萬人，年增幅分別為14.95％與18.19％，不論規模或受益人數是同類型ETF之首，同時也是唯一兩項數字都達雙位數成長的陸股原型ETF，可見相當受到投資人青睞。

疫情爆發以來，受清零政策影響，對大陸經濟衝擊甚大，房地產更在各項政策打壓之下相對弱勢。中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，二十大不再重申「房住不炒」，讓大陸地產的曙光再現，隨後更積極釋出穩經濟的相關政策，均有利於大陸地產的後市表現。

葉松炫指出，近一次中央經濟工作會議更暗示防疫寬鬆，且強調穩經濟的重要性，並再次重申房地產將朝平穩發展，做好保交樓、保民生及保穩定各項工作，換言之，自2022年下半年至今，中共已將「穩經濟」列為發展重點，當地產訊號浮現之際，金融、原物料及工業族群也有望跟著受惠，也讓低靡已久的陸股，經過一波修正之後，投資價值逐漸浮現，當前入手中國高股息ETF，短期可搶高息，長期在中共穩經濟的強烈決心之下，有望賺取資本利得。