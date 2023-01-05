2023年金門縣醫療機構春節期間門診表。(圖／金門縣衛生局提供)

2023年春節連續假日長達10天，衛福部金門醫院本部門診除1／22(初一)及1／29(初八)適逢週日全日休診外，其餘上午皆維持部分門診。衛生局提醒，有慢性病領藥需求之病患，若「慢性病藥用罄日期」或「回診日期」為春節期間（1／20~1／29），可提前領藥，春節期間金門醫院也提供24小時第2、3次慢箋調劑，可多加利用。

金門醫院指出，1月20、21、23、24、25、26、27、28日上午開設內科(含家醫科，無體檢服務)、外科、小兒科；1月26日上午開設骨科門診；1月24、27日上午開設泌尿外科門診；1月20、27、28日上午開設耳鼻喉科門診；1月20日上午開設牙科門診；1月24、26日上午開設神經外科門診；烈嶼院區除1月22、29日（週日）全日休診外，其餘時段上午開設一般科門診，此外，院本部及烈嶼院區洗腎室除初一休診外，其餘時間一切照常提供服務，上述門診現場掛號時間上午為08：00~11：30，門診時間為上午09：00~12：00。

衛生局表示，縣內部份診所於春節連假期間亦有提供門診診療服務，民眾若有看診需求可就近就醫，詳細門診時間，如2023年金門縣醫療機構春節期間門診表，亦可至金門縣政府及金門縣衛生局網站最新訊息查詢。