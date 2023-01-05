「菸害防制法」修法持續卡關，立法院衛環衛環委員會昨（4）進行第四次黨團協商，對於加熱菸載具如何管理仍無共識。台灣胸腔暨重症加護醫學會今天透過聲明指出，若加熱菸及電子煙管制不完善，將成為民眾健康風險的一大破口，盼政府從源頭立法做好妥善管理，才能為民眾健康主動把關。

台灣胸腔暨重症加護醫學會發表聲明指出，本會長期以來關注和執行民眾肺部疾病治療及預防，對於吸菸所造成民眾的健康危害，深惡痛絕，針對政府著手修訂｢菸害防制法｣以便有效管制菸品使用，深表贊同。

聲明中提到，近年來加熱菸及電子煙透過行銷包裝手法，打入青少年族群，企圖藉由潮流廣告方式，使得青少年不知不覺中接受電子煙吸食，經過統計電子煙吸食者有很大比率之後會成為傳統菸品吸食者。世界衛生組織（WHO）已明確闡述電子菸（電子尼古丁傳送系統）是有成癮性，需要進行管制。同時，因吸食加熱菸或電子煙導致的急性肺損傷、呼吸衰竭需入住加護病房，甚至死亡的案例也多所發生。

台灣胸腔暨重症加護醫學會表示，據聞政府即將修訂的｢菸害防制法｣，針對加熱菸的管理將分開不同主管機關管轄，之後恐產生加熱菸載具由經濟部審查，本體貼上｢安全驗證標章｣，可公開陳列展示，無購買年齡限制。衛福部只審查菸彈成份是否有害，惟對於使用加熱菸品所產生可能的危害健康物質，卻無明確管轄單位。

學會強調，本會一向支持政府菸害防治的作為，但擔憂加熱菸及電子煙管制不完善，將成為民眾健康風險的一大破口，盼政府相關單位能夠體察民意，呼應醫療專業的意見，從源頭立法做好妥善管理，才能為民眾健康主動把關。

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