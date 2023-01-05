鎮西國小「好品嬉遊記」課程帶領學生走出校園、走進社區，從愛家鄉開始了解地方，帶入節儉、自信、有禮貌、節儉等德目。（鎮西國小提供）

鎮西國小的品德教育跨縣分享。（鎮西國小提供）

鎮西國小獲111年教育部品德教育特色學校。（鎮西國小提供）

鎮西國小校長陳嘉銘（左）今把教育部頒發給該校的111年品德教育特色學校獎牌獻給縣府分享喜悅，縣長張麗善（中）與教育處長邱孝文（右）代為接受。（周麗蘭攝）

雲林縣2020年起編纂全台第一套縣訂版本品德教育教材，推動品德教育，3年來各校著力甚深，斗六市鎮西國小帶學生進入社區實踐節儉、自信、有禮貌、節儉等德目，並到公園推廣品德教育種要性，把品德教育變得很「有感」，榮獲教育部品德教育特色學校表揚。

雲林縣府教育處3年前完成品德教材編修後，為使品德教育與時俱進，2021年在鎮西國小成立品德教育教材研發中心籌備處，鎮西國小品德教育模式因此十分多元，該中心預計今年6月落成。

校長陳嘉銘表示，該校「好品嬉遊記」課程帶領學生走出校園、走進社區，從愛家鄉開始了解地方，帶入節儉、自信、有禮貌、節儉等德目，例如讓孩子與路人接觸應對、點餐、學習製作環保洗潔精等。

陳嘉銘說，品德從小扎根，必須從生活做起，鼓勵家長一同參與從家做起；在校則構築多元學習舞台及有愛校園，於童軍、英語、科技課程融入品德議題，並涵養學生藝文創作能力，深化品德實踐力與行為省思能力。

品德教育教材研發中心籌備處副執行長黃怡佳指出，本縣編纂全台第一套品德教育教材時引起外縣市關注，鎮西國小為讓品德教育貼近更多人，還曾到斗六膨鼠森林公園設攤分享品德文創小品、品德遊戲、品德App等。

黃怡佳說，去年陸續有外縣市學校邀請鎮西國小老師跨縣分享，包括新台北市德拉楠原住民實驗小學、宜蘭縣公正國小、屏東琉球國小。

鎮西國小品德教育成果日前獲教育部「品德教育特色學校」獎項肯定，校長陳嘉銘今（5日）到縣府獻獎。

縣長張麗善表示，樂見學校透過日常生活體驗，讓品德教育的核心價值在孩子心中內化，品德教育是雲林縣的永續縣訂課程，未來也會發行英語版教材，推廣給全世界，讓好品德成為孩子生命中最重要的寶藏。