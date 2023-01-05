首屆錄取台灣安倍晉三之友會獎學金的日本留學生5日拜會高雄市政府，高雄市副市長羅達生與學生們針對教育、文化、經貿等台日合作議題相互交流。羅達生特別介紹高雄除了擁有海空雙港，還有許多特色美食，歡迎日本留學生常到高雄遊玩。

羅達生致詞時表示，感謝台灣安倍晉三之友會繼承日本前首相安倍晉三的遺志，透過各項親善活動延續台日友誼，尤其利用獎學金計畫培育更多友台日本青年，對實質推動台日民間交流有顯著的效果。

羅達生指出，高雄有宜人的氣候與人文地理，高雄人也相當熱情，且高雄與日本交流相當緊密，透過締結友好城市或簽署交流備忘錄的方式與日本的熊本縣、八王子市、京都市、秋田縣、長野縣共同推動經濟、觀光、農業等交流，另外，高雄有42所學校與日本各校締結65對姐妹校。大家赴台留學，學習各項專業項目，鼓勵學生日後運用所長，共同為台日關係努力。

台灣安倍晉三之友會執行長葉建揚表示，設立台灣安倍晉三之友會獎學金的初衷就是希望能夠透過台灣人對安倍晉三感恩的心意、敬意，讓更多的日本年輕人走遍台灣每個角落，並把台灣美好的一面介紹給更多日本朋友，讓更多日本人能夠喜歡台灣。