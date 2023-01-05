全台志工翻修鐵皮屋助雲林縣台西鄉男童圓夢，過年前卻遭拆除現場空無一物。（葉能振提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉溪頂村長林錠玉2年多前接獲1名小五男童「求救信」，希望能翻修阿嬤幫人修改衣服的破損鐵皮屋，吸引全台50餘名志工幫男童圓夢，卻因地主收回土地，去年底鐵皮屋遭拆除，林錠玉5日表示阿嬤身體情況不佳無法繼續工作，全家5人沒有收入擠在破舊老家，有賴大家再發揮愛心持續關注。

林錠玉於2020年11月收到1封男童的「求救信」，信上寫著他與阿祖、阿嬤、姑姑同住，媽媽在他出生後就離家不知去向，爸爸有事無法在家，一家4代只有他會寫字，所以就由他寫了1封「求救信」給村長，希望找人幫忙整修鐵皮屋，消息傳出，全台50餘名志工同心協力，只花了1天時間就修好鐵皮屋。

不過去年12月底號召修屋的志工葉能振行經鐵皮屋，發現「鐵皮屋竟然不見了」，現場空盪盪一片，經了解，原來地主要使用土地，阿嬤只能拆屋還地，詢問阿嬤是否需要幫忙，阿嬤很客氣說還好，但他卻覺得很無奈，當初大家努力的付出，卻轉眼間就消失無蹤。

葉能振說，曾經的已不復存在，在此向參與台西男童「求救信」案子的朋友們說聲抱歉，覺得對不起大家，真的很想哭，卻只能無奈。阿嬤身體不佳無法再工作，男童父親雖回家了，但也無力工作，破舊老家共住了5個人，都沒有收入，雖有之前的善款與低收入戶補助，仍需各界持續關注。

林錠玉指出，阿嬤的老家下雨天會漏水，不過阿嬤覺得大家幫她很多了，不好意思再麻煩大家，目前阿嬤、阿祖的健康情況不好，要持續就醫，男童父親與姑姑的身體情況也要長期休養，希望大家一起來幫助阿嬤一家人度過難關。