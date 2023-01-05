璟宣近日在高點綜合台《震震有詞》「愛買、摳門真要命！ 超扯AA制、瘋狂剁手傷感情？！」提及她與前夫自大學交往後，任何花費都是AA制，就連300元加油費，老公都會跟她要。

璟宣自小家境不錯，大四時成為模特兒開始兼職有收入，但當時前夫有卡債，2人交往到畢業後先有後婚，只是兩人家境稍有落差，婚禮當天璟宣媽媽開口問：「妳真的要結婚嗎？」璟宣說當時年紀輕，不懂媽媽擔心的點，還罵媽媽很勢利。

婚後，璟宣住在屏東婆家，偶有模特兒工作要北上時，會請前夫載她到高鐵站，沒料想前夫第一站總要先去加油站，「他會問我要加油加300或500？」第一次被問傻了的璟宣回想，原來前夫認為是因為她要工作才必須開車，所以油資必須由璟宣負擔。

兩人的AA制執行得相當徹底，就連婚後一起去大賣場採購日常用品，都會在回家時一筆筆畫出各自需要付費的物品，就連懷孕時的產檢、小孩用品，前夫都回她：「那是妳買的為什麼要我付錢？」生產後，前夫對她說的第一句話也是「妳生小孩的費用我先結清了，等妳的保險理賠後再給我。」

璟宣表示，從婚前到婚後兩人的金錢觀非常不同，前夫沒有儲蓄習慣，從年輕時背了一身卡債，曾開玩笑跟璟宣說：「妳要幫我扛卡債嗎？」、「沒有什麼一家之主，任何支出都要平分。」結婚5年來累積的壓力、截然不同的價值觀，讓璟宣萌生離婚念頭，經過半年後雙方達成共識，當璟宣跟父母說時，父母竟大笑說：「早該離婚了」，離婚證書上還是璟宣父母當見證人簽名。