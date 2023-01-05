新竹市長高虹安甫上任就展開對「大秘寶」的調查，她今日（5）日上午指出，昨天在新竹棒球場內發現的廢棄電線突然消失，詢問才了解到是負責場地維護的工地主任將電線移除。媒體人黃揚明不解，工地主任早早除去電線，是市府內部出問題了嗎？

黃揚明引用高虹安的說法，工地主任當下是說，「沒有接到說要保全現場原樣的指示，今天巡視球場時，認為電線不應該出現在球場上，所以才會移除掉」。他對此點提出質疑，「市府內部有內鬼通報嗎？工地主任為何會去移除電線呢？」

黃揚明的說法引發不少網友的共鳴，留言「水好深果然藏有大秘寶」、「市府內賊暗中查察即可知道，都這個時候了還敢當抓扒仔」、「新竹棒球場如果未完工，那為何能舉辦兩場職業球賽？中職官方和球員工會要出來澄清嗎？」、「營造商還真是自動自發」、「當時就應該有錄影存證！昨天發現，當事人公司當然要想法子處理掉啊！」

針對新竹棒球場的案子，黃揚明認為，「論文抄襲，傷害的是林智堅個人誠信、品行；球場品質差，損害的則是林智堅的五星施政光環。高虹安揭弊興利的起手式，是值得肯定的」。他也呼籲其他新任縣市長，在興利除弊的路上可得加把勁。