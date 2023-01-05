工紙大廠榮成（1909）5日公布2022年全年營收529.22億元，年減6.4％；自結稅前虧損8.53億元，相較前年稅前大賺28.72億元，「由盈轉虧」，創下近20年以上最差單年損益表現，換算每股稅前虧損0.67元。不過隨著大陸疫情走向解封，法人看好榮成今年營運反彈可期。

榮成去年12月營收43.51億元，年減16.9％；自結單月稅前虧損2.26億元，雖然比11月虧損縮減16.6％，但仍然為虧損狀態，營運尚未脫離谷底，換算單月每股稅前虧0.18元。

榮成8成營收來自大陸，與大陸景氣連動性高，2022年由於大陸實施嚴格疫情封控，管制措施開開關關，造成許多行業供應鏈中斷，民間消費力也受阻，拖累大陸造紙行業從年初一路低迷到年尾，榮成跟著受害。

不過榮成日前召開法說會，榮成財務長王瑞榮樂觀展望，認為隨著大陸疫情封控逐漸鬆綁，過去3年阻礙大陸工紙業發展的因素即將消除，榮成2023年將迎接復甦。

王瑞榮分析，由於大陸疫情管控逐漸走向開放，根據台灣及國際經驗，大約3個月疫情會達到峰值，之後開始趨緩，加上天氣會逐漸轉熱，估計最快明年2月農曆年後，大陸工紙市場就有機會開始增速復甦。

二方面，經過這兩年的疫情洗禮，大陸造紙同業開始透過部分停機及延後建廠等方式，維持市場供需，讓工紙價格不致於崩盤。觀察現在大家的庫存都有降下來，這也有利接下來的產業復甦。

轉機題材發酵，榮成近兩周股價明顯走強，今天再上漲0.05元、收在17.2元，創下去年6月底以來的近半年股價新高。