2021年下半年以來，大陸房地產市場處於下行的過程中，高端住宅一度堅挺不受影響。但自2022年下半年以來，「高端房神話」終歸破滅，大陸多城高價房成交「量價齊跌」，尤其是總價人民幣（下同）5,000萬元以上的頂級豪宅市場明顯降溫，2022年大陸僅成交383套，按年大跌四成。

第一財經5日報導，大陸高端住宅退燒的背後，是投資客和新經濟新貴的淡出。據機構統計，2022年大陸豪宅購買人群中，投資客比重僅為5％，對豪宅拋售人群中有3成認為價格見頂、投資屬性減弱。此外，30至40歲的行業新貴購買人群減少，反倒是45歲以上年長客戶重新占據較大比重。

日前，易居企業集團CEO丁祖昱透露2022全年的頂級豪宅成交量，總價5,000萬以上級別豪宅全面下行，其中一手頂級豪宅大陸僅成交383套，按年下降40％。

另以單價來看，單價15萬元／平方公尺以上的一手頂級豪宅共成交422套，年減19％；單價15萬元／平方公尺以上的二手豪宅年減幅更達到52％。同時，這些單價超過15萬元的豪宅仍然集中在「北上廣深」四大一線城市，2021年上榜的蘇州在2022年則零成交。

丁祖昱表示，總價5,000萬元以上頂級豪宅成交下行的根本原因在於供應縮量，尤其是北京和上海，在供應短缺的情況下，便出現成交大幅下行的情況。

另外，二手豪宅市場亦明顯趨弱，大陸核心城市1,000萬元以上的二手豪宅成交套數已經跌回至2017年。丁祖昱表示，大陸四大一線城市的千萬級豪宅成交量占全大陸88％。總體來看，一手豪宅「打新逐利」的趨勢仍在，但二手豪宅市場已一落千丈，2022年第三、四季度起，高端市場表現後勁不足。