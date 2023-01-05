2022年10月邊境解封、國境開放，惟出境旅遊市場並未出現報復性旅遊激情演出，聚焦高端客群深度遊市場的元本旅遊董事長游國珍表示，多數人對出國還是抱持觀望的態度，但高端旅遊市場卻因高端客層有了不同人生體悟，決定在疫情後加速實現夢想清單，促使高端旅遊快速復甦且蓬勃發展。

游國珍表示，疫後更多高端客群聚焦深度旅遊，客製化小包團的比例大幅提高，而且更加重視生態永續與人文關懷，甚至連小資族群也覺得應該把握當下，一舉將三年存下來的旅遊基金投入過去較少觸碰的高單價產品。

游國珍指出，疫情期間國人普遍認為疫後會出現報復性旅遊，但是從交通部觀光局的統計數據發現，目前出境人數的復甦力道僅有一到兩成，顯示出境旅遊想要恢復過去的榮景至少還需要一年的時間。

游國珍表示，元本旅遊自2022年10月18日宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號（Scenic Eclipse II）銷售迄今，僅僅兩個半月的時間，銷售率已超過七成，平均單價約85萬元。另外，平均單價約25萬的中南美旅遊團，2023年幾乎銷售一空，如2023年10月31日出發的墨西哥亡靈節，開賣僅12小時就有15人報名，宣告成團。平均單價約18萬元的歐洲團、平均單價約8萬元的日本團也快速成團，再再顯示高端客群不受疫情、景氣的影響，想要實現夢想清單或是出國走走的意向十分明確。

游國珍歸納，後疫情時期高端旅遊有四大趨勢，包含：加速實現夢想清單、聚焦深度旅遊，客製化小包團以及重視生態永續與人文關懷。因此，元本旅遊以高端、稀缺性的元件為產品核心，2023年除了將在聖誕期間以包船方式帶領200名台灣人登上日月合朔號（Scenic Eclipse II），以全球最奢華、最新、最高科技、最令人驚豔的方式探索南極之外。中南美旅遊將以達人帶路＋單國深度；歐洲旅遊則是強調「深度慢旅+文化美食」；日本旅遊以「節慶祭典＋奢華旅宿」為核心。輔以客製化小包團滿足個別客戶的需求，打造高端客群最值得信賴的旅遊品牌。

游國珍認為，台灣旅遊市場將逐步復甦，但要回到2019年的榮景至少還要一年，市場的M型化將更趨明顯。元本旅遊致力於高端客群的旅遊服務，將針對全球旅遊趨勢，不斷提出創新商品，持續將最新、最獨特的旅遊體驗介紹給台灣高端客群，讓台灣的高端旅遊體驗與全球同步。