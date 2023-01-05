林智堅剉咧等？新竹球場缺失多達152項 高虹安已提供資料給檢調

選前曾喊要挖出大秘寶的新竹市長高虹安，今(5日)公布新竹棒球場高達152項缺失。媒體人張禹宣驚呼，還真的照字面上的「挖」出藏在土下10公分「大秘寶」碎片。而竹市工務處竟辯稱「棒球場還未竣工，也未啟動驗收」，讓人見識到「自家局處槓市長」的名場面。且該營造公司過往劣跡斑斑，卻照樣承攬新竹數十件包案，種種跡象證明內部人有鬼。12億的垃圾掩埋場，高虹安用一塊紅磚順藤摸瓜釣出內鬼，由檢調收割入袋。

張禹宣今(5日)在臉書發文提到，高虹安靠著3公分的紅磚，不只成為送交檢調的鐵證，更輕輕鬆鬆地釣出局處的內鬼。高虹安召開記者會，卻技巧性地沒有邀請工務處到場，同時隱約暗示，市府內部有人謀不臧的情事，引蛇出洞。果不其然，隨後工務處立刻發布聲明，砲打的不是別人，竟然是自家的市長，讓人首次見識到「自家局處槓市長」的名場面。彷彿不知今夕是何年，仍活在「政敵高虹安、市長林智堅」的歷史裡。

張禹宣指出，工務處先是聲稱「未受邀也未獲通知記者會」，再辯稱「棒球場目前還未竣工，也還未啟動驗收程序」，狠狠咬了高虹安丟出的餌，引爆民怨沸騰仍渾然不知。倘若新竹棒球場未竣工，請問蔡總統難道是去工地開幕？林哲瑄是在工地打球？搞了半天原來我們看的不是球賽，是工地秀。在新竹市政府交接前，甚至下了大把的預算，不惜動用都更基金宣傳，甚至在12/7時，廣發業配聲稱「棒球場改善完畢」。

張禹宣恍然大悟表示：原來這才是高虹安未全面撤換「舊朝官員」的原因，比起全面撤換，得承擔滅證的風險，將其留任甚至升官，更能透過「內部調查」等職權掌控，只需「按兵不動」就能「引蛇出洞」。今日「被釣魚」的工務局，處長恰巧就是由前朝的副處長升任。

張禹宣強調，在台南是「爐碴換土方」，新竹市棒球場則是「垃圾回填」，手法有異曲同工之妙，同時再爆出「設計、監造」同一人且毫無相關經驗。該營造公司即便過往劣跡斑斑，涉嫌超過20項刑、民事詐欺、業務過失致死、不當得利、偷工減料等案件，過去照樣承攬新竹數十件包案，以及市府的擦脂抹粉，種種跡象都證明，內部人有鬼。

張禹宣驚嘆，仍活在舊朝的工務處，陷入政黨色彩的盲點，膝反射的跳入新市府挖好的坑，自以為的澄清與釋疑，都只是重複驗證，這些缺失與弊端，都是在自己眼皮子底下發生。花了6年12億，比不上8000萬的天母棒球場，即便違反合約施作，上百項缺失卻照樣驗收，尚未完全卻對外宣稱改善完畢，甚至放任總統觀禮、球員進場打球。比起捲起袖子強扭硬摘，高虹安默默順藤摸瓜，最後再由檢調這把利刃，收割入袋。