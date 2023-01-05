前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦在台大國發所的碩專班論文因涉抄襲而學位遭撤銷，震撼政學兩界，外界多認為，擔任兩人指導教授的國安局長陳明通難辭其咎。對於如何懲處與究責陳明通，台大迄今未提出說明。媒體詢問教育部長潘文忠對這起情況的看法，潘文忠回應：「還是要回到台大來考量」。

對於陳明通的懲處，台大說法仍是「依程序處理中」。潘文忠在今(5)日舉行的大學校長會議後記者會表示，對於指導教授的課責，應回到學校，但相關爭議是否影響到教職，還是得回到《教師法》規範。

換言之，即陳明通的台大教職廢存，目前校方與教育部都沒有具體作為與說法。

另外，就國立大學校院協會、私立大學校院協進會、國立科技大學校院協會與私立科技大學校院協進會共同提案，案由為「建請研議強化學位論文涉及學術倫理案件之審理程序及原則，並進一步維護學術論文品質」，未來教育部將如何因應？

「保密是例外」，潘文忠則說，四大協進會在提案時，認為未來除非研究或論文本身涉即關鍵性機密，才會列為保密，否則都將以公開原則發布，且將針對指導教授與學生有所課則。