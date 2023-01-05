社群網路平台推特（Twitter） 上1支瘋傳的影片實在充滿太多要素，讓網友直呼這實在太稀奇，眼看一名男子正滑著獨木舟（kayaker），突然一直海豹從海面竄出叼著一隻章魚狠狠的甩了這名男子的臉。

Seal slaps a kayaker in the face with an octopus pic.twitter.com/POEjPcNFVy — Weird and Terrifying (@weirdterrifying) December 30, 2022

有網友一本正經的說：「我知道海豹突擊隊（SEAL）有惡毒的訓練，但我沒有想到這個。海豹突擊隊是特種作戰部隊的成員，接受過直接突擊或攻擊敵人目標的訓練。很顯然，他把這名獨木舟運動員視為敵人！」

I knew Navy Seals had vicious training but I didnt image this. Seals are members of a special operations force trained to engage in direct raids or assaults on enemy targets. Evidently they view kayakers as the enemy! They must catch it with their teeth then use it in the attack. pic.twitter.com/D8Llr8TJ4S — Marc Muñoz (@RMarcMunoz) December 31, 2022

也有人認真詢問這是怎麼回事：「但是......為什麼？這隻海豹是否只是把這隻惹毛他的章魚扔出去，而獨木舟又恰好擋住了它的路？還是海豹想說什麼？」

對此有人表示：「很明顯，這隻海豹想要跟這名獨木舟玩家單挑。」逗了許多網友，最後，1名熟悉海豹習性的網友分享：「這就是海豹吃章魚的方式。牠們會獵物砸在石頭上或一些堅硬的表面上，把它打暈再吃掉。只是當天恰好是這名霉的獨木舟運動員被當成堅硬的表面砸了。」

More than likely, that is the way the seal eats the octopus. Probably smashes it on rocks or some hard surface to knock it out & eat it. It just happened to be a kayaker that day. — American Animal (@AmericanAnimal7) December 31, 2022

事實上，這起有趣的事件發生在2018年紐西蘭的的紐西蘭攝影師穆林德（Kyle Mulinder）與朋友一起去划獨木舟時，獨木舟旁被許多海豹圍繞，並意外拍下這樣的奇特畫面，當時就已經引起網路上不小的炫風。