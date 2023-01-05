社群網路平台推特（Twitter） 上1支瘋傳的影片實在充滿太多要素，讓網友直呼這實在太稀奇，眼看一名男子正滑著獨木舟（kayaker），突然一直海豹從海面竄出叼著一隻章魚狠狠的甩了這名男子的臉。
有網友一本正經的說：「我知道海豹突擊隊（SEAL）有惡毒的訓練，但我沒有想到這個。海豹突擊隊是特種作戰部隊的成員，接受過直接突擊或攻擊敵人目標的訓練。很顯然，他把這名獨木舟運動員視為敵人！」
也有人認真詢問這是怎麼回事：「但是......為什麼？這隻海豹是否只是把這隻惹毛他的章魚扔出去，而獨木舟又恰好擋住了它的路？還是海豹想說什麼？」
對此有人表示：「很明顯，這隻海豹想要跟這名獨木舟玩家單挑。」逗了許多網友，最後，1名熟悉海豹習性的網友分享：「這就是海豹吃章魚的方式。牠們會獵物砸在石頭上或一些堅硬的表面上，把它打暈再吃掉。只是當天恰好是這名霉的獨木舟運動員被當成堅硬的表面砸了。」
事實上，這起有趣的事件發生在2018年紐西蘭的的紐西蘭攝影師穆林德（Kyle Mulinder）與朋友一起去划獨木舟時，獨木舟旁被許多海豹圍繞，並意外拍下這樣的奇特畫面，當時就已經引起網路上不小的炫風。
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