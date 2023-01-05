長相英俊的前溫莎城堡衛兵斯特勞恩（Jimmie Straughan）近日上傳一支工作的畫面引起討論，只見他都在打混摸魚，甚至拿起手機偷錄女王遛狗，讓不少網友質疑，「難道這就是皇家維安人員的水準嗎」。年紀輕輕不知悔改，最後因染上毒品被踢出軍隊。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)獨家報導，影片的時空背景是在2020年3月，斯特勞恩身穿紅色制服、頭戴黑色熊皮帽，當時還是一名溫莎城堡大門的衛兵。不過他形容「工作太無聊」，開始心不在焉，拿起手機自拍、一邊把玩步槍，鏡頭隨後對準遠處的女王伊莉莎白二世，她當時正帶著愛犬柯基在外頭散步。這年僅23歲的年輕人絕望說道:「我必須要守護王室，但現在我盯著2隻鴨子，我在乎嗎?不!」

由於這段影片一夕間爆紅，昨日他接受採訪時表示，2019年3月加入後皇家衛兵隊後，早在去年就因為藥檢沒過被開除，但他從來不後悔，堅持「這就是我消磨時間的方式」。此外，這也並非他第一次違規，先前都巧妙躲過，但那次剛好被女王逮個正著，當場被教訓一頓，最後通報上層這些不宜舉止。

愛玩的斯特勞恩私下生活豐富精彩，對衛兵工作完全不留戀，他坦言:「離開對我來說是最好的事情，每次工作想的都是環遊世界，當真正在工作時簡直是地獄…」還抱怨，領的都是最低工資，所以只要請假，真的會沒錢可花。