小甜甜亮保護令控教會惡行 自曝遭宋先生跨坐暴打

宋逸民教會風波持續擴大，女星小甜甜（張可昀）今（5日）發5千多字長文揭露被丈夫「宋先生」家暴卻遭宋逸民夫妻、白家綺夫婦阻撓報警、驗傷的過程，掀起軒然大波。小甜甜提到某天要求老公道歉，對方竟回：「我沒再打你第二次，就是我對你最大的道歉！」讓她心涼透。

小甜甜表示去年9月請老公把女兒（米苔目）的衣服拿去洗，但對方躺在床上顧著玩手機遊戲，「於是乎，我叫了他三、四次．．．此時宋先生突然極度不耐煩的暴怒了！突然超大力反過來坐在我的身上徒手揍我！」小甜甜當時既錯愕又害怕，邊保護女兒邊報警求救，宋先生則致電給教會。

小甜甜很快地收到宋逸民的訊息：「甜甜有話我們好好說，千萬不要報警啊！你知道所有警察都跟媒體有掛勾，你的事情很快就會被傳出去了！ 你演藝事業就毀了！相信我，我們都愛你我們是在救你千萬不要報警。」緊接著白家綺、吳東諺趕到警局阻止小甜甜驗傷，載她回家時還不停叮嚀要學饒恕、原諒和不計較。

小甜甜後來暗自驗傷、申請保護令和提告傷害罪，遭宋逸民夫婦、白家綺夫妻貼魔鬼撒旦的標籤，用盡方法挑撥她與教友間的感情。小甜甜退出教會後，老公獲得藝起發光的力挺，認為有問題的是小甜甜，小甜甜感慨：「不知道宋先生對教會為什麼會怎麼變得如此狂熱，甚至著迷！但那是他的選擇，我只能尊重！只是一直以來，關於家暴我也沒等到過一個道歉，無論文字或言語都沒有！！」

小甜甜曾要求宋先生道歉，未料對方回應：「我沒再打你第二次，就是我對你最大的道歉！！」讓她完全心碎，感傷妻子和小孩竟比不上教會。

消息傳開後，許多網友看不下去宋先生的行為，把對方的IG灌爆：「我特地來檢舉你，沒檢舉你第二次就是我最好的道歉」、「沒有甜甜，你連根毛都不是，別太自以為是」、「恭喜你的好日子被你玩完囉，再也不會有人稱讚你了」、「你真的不配擁有更好的幸福，會動手的男人就是不配，不要覺得自己很紅」，截稿前宋先生尚未回應小甜甜的爆料。

宋先生的IG被憤怒的網友出征。（圖／宋先生IG）

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