2023年美國消費性電子展（CES）將於1月5日至8日登場，台廠大秀硬體創新實力，除了升級電競筆電系列，並發表裸眼3D顯示技術、大尺寸一體化顯示方案，另外包括元宇宙、智慧家庭、智慧監控、智慧辦公等應用也成為展場亮點。

筆電玩3D免戴眼鏡 辦公桌結合健身車兼顧節能減碳

隨著英特爾在今年CES展宣布推出第13代Intel Core系列處理器，各大品牌廠電競筆電新品也同步亮相。技嘉發表2023年全新升級款AORUS電競筆電及AERO創作者筆電；微星新款電競筆電搭載全新設計的動態散熱模組，包含同時通過中央處理器和繪圖處理器的散熱導管。

宏碁發表裸視3D遊戲應用程式SpatialLabs TrueGame重大更新，全新3D Ultra模式可增強立體渲染效果，呈現3D景深效果及3D空間幾何圖象。在生活風格產品方面，宏碁發表結合健身車與辦公桌的eKinekt酷騎桌，能將使用者運動時產生的動能轉換成電力，為筆電和其他裝置充電。

華碩展示全球首款裸視3D OLED筆電顯示技術ASUS Spatial Vision，透過雙凸透鏡和眼球追蹤攝影，為兩眼構築不同畫面，進而產生3D影像，可在OLED螢幕上看到3D物件和效果細節，也能用來觀看3D影片、玩3D遊戲。

面板廠友達大尺寸FIDM Plus一體化顯示方案（Fully Integrated Display Module Plus）在今年CES展首次亮相，整合隱藏式鏡頭、IR感測器、環境光感測器及大尺寸內嵌式觸控，呈現智慧座艙平台的多螢幕共享連動、即時導航、情境安全、影音娛樂、遊戲互動及視訊會議等功能。

元宇宙秘密武器出招 搶攻VR消費市場

CES展也大吹元宇宙風，宏達電近年將經營重心轉向虛擬實境（VR）事業，今年由全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎率團出席，將在台灣時間1月6日凌晨2點舉行發表會，由於邀請函主題為「頭號大事，準備登場」，更有頭盔與VIVEVERSE的圖示，市場猜測新款VR頭盔可望問世。

根據外電報導，韓國HTC官網不小心上架了宏達電新款VR商品，傳將命名為HTC VIVE XR Elite，外形酷似VIVE Flow，但折合售價高達新台幣4.3萬元，似乎是定位消費型旗艦機款。

其他傳聞規格包括配備雙1920X1920的120Hz螢幕，並有4個黑白攝影鏡頭和一個彩色攝影鏡頭、支援手部追蹤，續航力約兩小時，但相關細節仍以宏達電發表會上揭露的資訊為主。

智慧應用結合AI演算法 自動調整照明與空調

IC設計業在今年CES中展示重點為智慧家庭、智慧監控及智慧辦公室產品。其中，聯發科展出專為工業和智慧家庭打造的6奈米智慧物聯網平台Genio 700，預計今年第2季開始商用。

兩大面板驅動IC廠奇景光電與聯詠罕見聯手在CES展出超低功耗AI智慧監控方案；結合奇景的智慧影像感測解決方案WE1 AI處理器，以及聯詠的核心人工智慧視覺處理器，可提供低功耗預錄功能，並進行即時影像串流。

奇景還與穩態光電合作展出節能AI人物感測的智慧辦公解決方案，內建奇景超低功耗WE1 AI處理器、全時影像感測器和人物檢測AI演算法。當有人進入辦公場域時，智慧辦公方案的人物檢測AI裝置在測到人物存在，將自動啟動工作空間的照明、空調和智慧辦公設施。

該智慧辦公解決方案可根據辦公室的人數和位置，判斷並調整使用燈光的數量或亮度，以及空調的室溫和風扇方向。當檢測到辦公室無人時，會自動關閉辦公設施，達到節電目的。

鈺創旗下鈺立微電子與意法半導體（STMicroelectronics）展出雙方合作開發的高畫質機器視覺方案，在智慧物聯網、無人搬運車和工業裝置的快速動作物體追蹤下，透過立體鏡頭數據融合的3D立體深度視覺。

記憶體控制晶片廠群聯則展示全系列PCIe 5.0高速傳輸與儲存解決方案，包含企業級固態硬碟（SSD）控制晶片，以及專為車載系統打造的訊號強化IC。（編輯：張均懋）1120105