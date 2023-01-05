台灣高鐵（2633）5日公布2022年12月營收，受惠疫後解封及出遊跨年旺季帶動旅運量提升，營收重返40億元整數大關之上，達42.46億元，年增13.24％、月增13.13％，創2020年2月疫情爆發以來單月新高。展望後市，由於春節連假訂票踴躍，台灣高鐵疏運期間共加開454列車，元月效應可期。

由於本土疫情干擾趨緩，民眾出遊、返鄉意願增加，推動高鐵旅客人數持續復甦，11月已達疫情前95％，12月營收更來到42.46億元，創疫情爆發後單月先新高，2022年營收371.33億元，較去年同期成長22.84％。

另外，2023年1月將迎來10天最長年假，台灣高鐵因應旅客需求，春節疏運期間共加開454班次列車（南下193班、北上261班），總計13天提供2,269班次列車的旅運服務，訂票情況踴躍，有助元月營收再向上攀升。

展望後市，隨著台灣民眾回歸正常生活，以及境外旅客逐步增加，公司也積極推展「高鐵假期」、「飯店聯票」等旅遊產品，刺激國旅需求成長，市場預估，台灣高鐵單季旅客人數將在2023年第二季超越疫情前水準，帶動營收首度相對疫情前成長，全年營收將回到400億元以上水準，挑戰年增3成幅度。

針對票價部分，台灣高鐵票價自2015年調降回2007年水準後，即未進行調整，而根據交通部2022年4月公告，高鐵基本費率調高至每公里4.313元，相對現行費率票價調整空間約 9％，法人推估，高鐵票價每調漲1％，將貢獻全年獲利0.02元。