伊莉莎白國際鋼琴大賽首獎得主、以色列鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格5日再度來台。（鄧博仁攝）

鮑里斯．吉爾特伯格挑戰一晚演奏兩首鋼琴協奏曲，分別是拉赫曼尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲、普羅高菲夫的第三號鋼琴協奏曲。（鄧博仁攝）

鮑里斯．吉爾特伯格挑戰一晚演奏兩首鋼琴協奏曲，分別是拉赫曼尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲、普羅高菲夫的第三號鋼琴協奏曲。（鄧博仁攝）

伊莉莎白國際鋼琴大賽首獎得主、以色列鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格再度來台，疫情間他除了完成貝多芬32首奏鳴曲錄音計畫，每周一、三、五還固定上線彈琴給觀眾聽，還有網路大師班，他表示，「音樂的本質在於分享，這裡面有強烈的社會溝通和交流，是很重要的事情。」

鮑里斯表示，三年前疫情剛開始延燒時，他人在美國巡演，遇上音樂會取消，他回家後開始思考可以做什麼事情，「定期舉辦線上音樂會給了我一個目標練琴，觀眾也給了我很多回饋。」

鮑里斯於1984年出生於俄國，5歲時全家移民到以色列，母親是鋼琴家，也因此家有台鋼琴，他表示一直很想學鋼琴，但母親一度不肯教他。

「媽媽是鋼琴家，祖母也是鋼琴老師，曾祖母、曾曾祖母也都是鋼琴老師，她覺得我們家不用再多一個彈琴的人。」鮑里斯說，他對鋼琴強烈的喜愛說服了母親，5歲那年開始了第一堂鋼琴課。

鮑里斯表示，他的母親是他最好的音樂導師，「她不會對我很嚴厲，但永遠會告訴我誠實的意見，還有怎麼樣更好，她是我的藝術顧問，「我在學鋼琴前也有先學小提琴，但不太喜歡。我比較喜歡鋼琴，彈琴時很有安全感，我的演奏不是例行公事，而是一種喜悅。當興趣變成職業，演奏能讓我維持熱情。」

每一次上台演奏對鮑里斯都很重要，他表示，5歲那年全家搬到以色列居住，當時他的父親和母親為了生活，都需要另外找工作，而他也在8歲時舉行小型音樂會，那是他第一次體會到以演奏為業的滋味。

鮑里斯認為，音樂裡有一種真理，是超越樂譜上的音符，「對我而言，音樂會的核心，不在於『我』身上，而是透過我的真心，傳達譜上的音樂內容。音色是來自每個音樂家對理想音色的想像，當你的耳朵先『聽見』那樣的聲音，就有機會演奏出貼近理想值的音色。」

鮑里斯將於1月9日在台北國家音樂廳舉行音樂會，挑戰一晚演奏兩首鋼琴協奏曲，分別是拉赫曼尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲、普羅高菲夫的第三號鋼琴協奏曲，兩首頗具份量的曲目，由莊文貞指揮樂團為長榮交響樂團。