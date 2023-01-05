談戀愛選擇對象時，通常都會考慮對方的年齡、家境或行業等，兩人年紀相差太多，許多人都會直接拒絕，但對於有些人來說，年齡差距並不是問題。《旺好運》近日分享3個擇偶不在乎年齡的星座，他們比較看重相處的感覺，因此容易談老少戀。

第3名、雙魚座

雙魚座個性爛漫又總是愛幻想，嚮往擁有浪漫的愛情，談戀愛時他們很在意彼此想法，並且要互相尊重，如果能滿足自己的條件，年齡大小就不會成為他們考慮的問題，雙魚座認為，兩人只要相愛就能克服很多事情。

第2名、獅子座

獅子座性格很直接，談戀愛時比較在乎感覺，只要感覺對了，不管對方的年齡是大是小，都不會成為影響他們喜歡對方的因素，獅子座認為只要自己喜歡，就沒有人可以阻止，而且一定會努力追求對方，兩人在一起受外界質疑時，霸氣的他們一定會保護另一半。

第1名、水瓶座

水瓶座普遍都很聰明，而且很懂得享受當下，清楚自己要什麼，只要訂下目標，就會努力去完成，面對愛情也是如此，他們不在乎彼此的年齡差距，只在乎兩人相處的感覺，享受在一起的時光，也不會在意外界眼光。