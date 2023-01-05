台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬回歸，推出賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，今（5日）舉辦媒體試片，2位監製陳慧玲、吳明憲、導演鄧安寧、主演群鍾欣凌、許傑輝、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）出席，蘇家四兄妹齊聚，被問到是否會約客串的小甜甜一起吃團圓飯，王少偉表示：「她有自己的家人，加上她也不喜歡打擾人家，周遭很多朋友有約（小甜甜），她都很不好意思，加上我也屬於比較不會主動去關心的類型。」

小甜甜在片中客串仙姑，最近因宋逸民領軍的「藝起發光」教會頻上新聞版面，鍾欣凌也透露對方一直是個很溫暖的女生，「從她還是工作人員的時候我們就已經認識了，都會互相關心，包括帶小孩的狀況，因為當媽媽都很辛苦，不過大家最近都各忙各的 ，她也剛進組拍戲，有時候不清楚她是不是拍到半夜白天在睡覺，不好意思打擾」，只能給予滿滿的祝福，「不論是對男生女生大家都不容易，都在努力」；和小甜甜目前都在拍攝八點檔《市井豪門》的蘇晏霈，則表示2人因為是不同的劇情線，所以在拍攝現場碰到的機會並不多，但見到面時有給對方抱抱安慰。

今日演員齊聚大銀幕看片，現場歡笑不斷，鍾欣凌看完後開玩笑表示：「這個媽媽歪掉、難怪孩子都歪掉！」忍不住吶喊：「我到底是養到什麼小孩！」並加重語氣強調：「每次他們4個在一起，我就覺得大事不妙，怎麼可以這麼理直氣壯的ㄎ一ㄤ！」電影中也有許多感人的情節，讓長年在台北工作的Darren觀影時數次落淚，上台後又忍不住哽咽，「真的不自覺想起媽媽一個人在家的畫面。」蘇晏霈也坦言自己同樣看到泛淚，「而且要演出不孝順真的很難。」勇兔則表示邊檢討自己，「以前不懂事都不愛回家吃團圓飯」。

飾演軟爛導演「秉仁」的楊銘威在電影版中繼續成為「裸露擔當」，讓他無奈表示：「原本只說露個屁股。」但後來越變越自在，最後索性換裝都不進更衣室，也被爆料拍劇時演軟爛導演胖8公斤，拍電影版又胖10公斤，笑稱剛好在錄製節目《嗨！營業中》時吃胖，而提到片中與勇兔在玉米田中濕身演出「車震戲」，他坦言拍得超累，「姿勢根本不符合人體工學，更像在做核心肌群訓練！」拍攝時正值盛夏中午，勇兔補充道：「當天整個汗是用爆的，熱到快暈了！」

另外，老婆方志友也在片中客串一角，還賞了搭訕她的楊銘威一巴掌，幸好因為導演鄧安寧說就「就直接真打」，只拍1次就成功了，鍾欣凌忍不住爆料：「我們其他人都拿自己的紅板凳坐當吃瓜群眾在旁邊看，真的打超大力，現場看覺得更大力，大家就超開心狂拍手。」聲音超清脆，讓導演鄧安寧笑虧：「家裡有打過！」該片13日全台上映。