警方去年底攻堅帶回10名集團成員，並查扣大量主機、螢幕等證物。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

警方逮捕10名集團成員，詢後依涉犯賭博、洗錢、詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

有一博弈集團自去年8月起在彰化市一處透天厝，經營線上賭博網站「TU娛樂城」，找來辣妹直播主在各大平台直播叩客，警方去年底攻堅，集團幹部還握有遙控，只要一鍵按下即斷電、電腦重置，現場逮回10名犯嫌，詢後依涉犯賭博、洗錢、詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

刑警局偵六大隊第三隊去年10月接獲情資，經過2個月蒐證後，持彰化地方法院搜索票到該集團所在地攻堅，當場逮捕蔡姓嫌犯等10名博弈機房叩客成員，該集團據點位於彰化市一處透天出租套房，外觀以廣告公司做為掩護，藉以規避警方查緝，甚至還設有滅證裝置，只要按下按鈕斷電，電腦即會重置。

警方調查，「TU娛樂城」網站提供今彩539、體育賽事、百家樂、彩票等多款賭博遊戲，網頁上標示投注方便、高賠率、高報酬、高回水等誘因，吸引賭客至超商購買點數或以網路銀行轉帳、匯款等方式入金、下注，更找來穿著清涼的美女透過抖音及臉書軟體進行直播吸客。

該博弈集團將賭博集團以企業化方式經營，設有員工規章，將員工分為試用期、合格員工及高階員工，有打卡機、績效等制度，警方調查，去年8月至12月每月有上百萬元進帳，目前共有10多名被害人，因該博弈集團各種理由拒不出金，不甘受騙而報警。

刑事警察局強調，立法院已三讀通過賭博罪修法，在線上博奕網站從事客服人員或參與賭博行為，恐涉及刑法賭博罪嫌，提醒民眾提高警覺，避免觸法，同時呼籲民眾切勿相信「高獲利」、「穩賺不賠」等口號，以免上當。