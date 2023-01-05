新竹市長高虹安5日開記者會，揭露新竹棒球場多項缺失，對此，民進黨新竹市黨部主委陳建名在臉書發文，批評高虹安的作法完全是「政治動作」，且從頭到尾未見市府工務處人員身影，也重申前市府在去年竹檢分案時，就以全力配合提供資料，呼籲高虹安不要再藉媒體之手辦案宣判。

陳建名在臉書指出，高虹安勝選已經月餘，上任1周又4天，她之所以能勝選，是因為多數市民期待他能夠比其他候選人更有執行力，更能解決問題。但早上她煞有其事召開棒球場記者會，根本就像立委召開爆料記者會，一副還在選新竹市長。

陳建名指出，高虹安因1根電線「失蹤」感到驚悚而奔赴球場之餘，似乎忘記自己的市長身份，忘了市府有負責相關業務的局處，一級主管的任用是市長權力，但從記者會到趕赴球場，都沒有看到市府工務處同仁的身影。

此外，市府工務處似乎並未通知要參加或有這場記者會，陳建名認為，這也可看出高虹安不熟稔市府運作所造成的矛盾，已造成市府上下人心惶惶，同仁都開始擔心，自己會不會淪為高虹安政治動作打擊批鬥前市府的工具，絲毫沒有受到專業應得的尊重。

他也重申，高虹安提及「已經將相關資料事證交由政風單位及地檢」，其實是從去年7月時，新竹地檢分案調查時，前市府就以全力配合提供相關資料，呼籲高不要再藉媒體之手辦案宣判，如真有查出市府任何不法，相信司法不會漠視。

陳建名也批評，高虹安今天所為，「完全是政治動作」，一是為轉移自身詐領助理費所面對的關注，二來是掩飾自己無能於市政，無法兌現自己的競選承諾。他也呼籲高虹安身為市長，不要再像過去擔任民意代表，開了記者會，留下許多問號，搞得全民面面相覷。

他強調，每位議會同仁都對棒球場未來進度高度關心，建議高虹安要會勘可以通知議會，並提出具體的時程，告訴關心棒球的全國球迷及新竹市民，何時球賽才能回到新竹棒球場，這才是高虹安身為市長應該回答的問題。